В Липецке двое мужчин пытались передать в колонию сотовые телефоны и марихуану Фото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

В Липецке задержали мужчин, которые пытались перебросить на территорию исправительной колонии сотовые и марихуану. У одного при досмотре нашли четыре мобильных телефона. У второго – сверток с веществом зеленого цвета.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России, экспертиза подтвердила, что в пакете наркотик растительного происхождения, а именно марихуана массой 7,1 грамм. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Напомним, что в Липецке состоится суд над полицейскими, которые передавали похоронному агентству данные об умерших. За «слив» информации они получили 40 тысяч рублей.