В Липецке закладчик получил 10 лет строгого режима за 60 свертков с наркотиками Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке суд вынес приговор жителю Ростовской области за попытку сбыть наркотики. Мужчина в составе организованной группы через закладки планировал распространять запрещенные вещества в областном центре, но не успел. Его задержали полицейские.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, во время досмотра у злодея нашли 60 свертков с наркотиками общей массой более 50 граммов. На него завели уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц».

Октябрьский районный суд Липецка приговорил ростовчанина к 10 годам колонии строгого режима.

Напомним, что двое мужчин пытались передать в исправительную колонию города сотовые телефоны и марихуану. Подробности здесь.