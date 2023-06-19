Температура воды на пляжах Липецка пока не подходит для купания

Вода на липецких пляжах пока не прогрелась до комфортных для купания градусов Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке вода на пляжах пока не успела прогреться. Температура не подходит для купания, сообщили в пресс-службе мэрии. На этой неделе она будет колебаться между 17 и 19 градусами. Более-менее комфортно смогут себя чувствовать подготовленные пловцы, но совсем недолго.

Липчан предостерегают от купания на «диких» пляжах. Лучше выбрать места, где дежурят медики и спасатели. В областном центре открыли три привычные зоны – Сокольский, Центральный и пляж на ЛТЗ, также можно расслабиться на Набережной. Напомним, проверка показала, что вода соответствует санитарным нормам только на Соколе. В остальных местах нырять не стоит.

Между тем горожане продолжают плавать у берегов в районе Сселок, Ниженки, Заречья, Силикатных озер и других неорганизованных местах для отдыха. Специалисты проводят рейды по «диким» пляжам и предупреждают жителей о рисках. Также спасатели установили несколько информационных аншлагов.

Избежать опасности можно, соблюдая простые правила безопасности. Прежде всего нельзя оставлять детей у воды без присмотра, плавать после еды, алкоголя и длительного пребывания на солнце.

Также советуют воздержаться от плавания на досках, бревнах, лежаках, надувных матрацах и прыгать в воду с катеров, лодок и причалов, которые для этого не предназначены. В случае чрезвычайной ситуации звоните в «112».