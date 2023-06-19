Питьевую отключат на 14 улицах Липецка во вторник 20 июня

Жители Левобережья, Правобережья и Новолипецка останутся без холодной воды во вторник Фото: Архив "КП"

Во вторник, 20 июня, в Липецке отключат питьевую воду на 14 улицах. Сотрудники водоканала проведут плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе «РВК-Липец».

На Новолипецке без холодной воды останутся жители домов на улицах Спиртзаводская 1, 1а, 4, 3, 5, 10, 12; площадь Мира 1, 1а, 1б, 1г, 3а. Воду приведут на Спиртзаводскую, 5.

Подачу ресурса ограничат в Левобережном районе на Фурманова, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в и в частном секторе на Земной, Кленовой, Зареченской, Фурманова, Дорожной и Лесопарковом хозяйстве. Машина с водой приедет на Фурманова, 59в.

Отключение коснется и липчан из Правобережья по улицам Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10; переулок Попова, 1, 3, 5; Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, владение 100а и Тельмана, 164. Воду доставят на Гагарина, 84.

Специалисты предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.