Воронежский экс-прокурор безуспешно обжаловал приговор за взятку в 500 тыс в Липецке

В Липецке приговор бывшему прокурору из Воронежа оставили без изменения Фото: принтскрин видео.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор воронежского экс-прокурора. Напомним, бывшего правоохранителя признали виновным в получении крупной взятки – пункт «в» части 5 статьи 290 УК.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, в январе 2016 года мужчина возглавлял отдел по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области. Будучи начальником, он принял от адвоката взятку в 500 тысяч рублей.

Деньги заплатили за помощь подозреваемому в обороте наркотиков. Бывший страж порядка должен был изменить заключение под стражей на домашний арест. Во время заседания житель Воронежа отрицал вину. Суд первой инстанции дал экс-прокурору семь лет колонии строгого режима и запретил службу в ведомстве на пять лет.

После приговора последовала апелляция от подсудимого. Бывший начальник отдела снова утверждал, что ничего противоправного не делал. Однако судья не изменил решения.