Свет отключат на 10 улицах в двух микрорайонах Липецка во вторник 20 июня

Во вторник без света останутся жители Дикого и 28-го микрорайонов Липецка Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 20 июня, свет отключат в двух микрорайонах Липецка – 28-м и Диком. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе «Липецкэнерго». Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера на 10 улицах.

Без электричества останутся жители домов на Воровского; Даргомыжского; Депутатской, 2 – 6, 8, 9, 16 – 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Киевской, 16а; Крымском переулке, 2, 4, 6, 8; Фруктовом переулке, 1а и Чкалова.

Также подачу электроэнергии приостановят на Кривенкова, 29, 31; Мистюкова, 10, 12, 14, 16 и Свиридова, 1, 1а.

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Напомним, также во вторник в областном центре отключат питьевую воду на 14 улицах. Подробности можно узнать по ссылке.