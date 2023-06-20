Под Липецком пьяный гость бара обокрал женщину, чтобы купить разливного пива

Нарушитель накупил спиртного почти на 4 тысячи Фото: Алина ПАЛАГИНА

Инцидент произошел 18 марта в баре поселка Сырский Рудник под Липецком. Пьяный гость заприметил возле столика диван с женской курткой, телефоном и картой. Горожанин не стал бороться с соблазном и обокрал липчанку. Сумма ущерба составила 10 800 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Нечестный посетитель сразу сбежал из бара, но недалеко. Нарушителя остановил ближайший магазин разливного пива. Воришка по чужой карте накупил спиртного на 3 935 рублей.

Утром 37-летняя горожанка написала заявление в полицию. Негодяя поймали. Подозреваемым оказался 49-летний житель Липецкого района. Правоохранители завели уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК «Кража». Мужчине грозит до шести лет колонии.