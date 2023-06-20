Инфляцию в Липецкой области тормозят цены на продукты

В Липецкой области цены на продукты снизились за месяц Фото: архив "КП"

За май годовая инфляция в Липецкой области увеличилась с 2,4% до 2,6%. Подобный рост происходит как в стране, так и в ЦФО.

Вместе с тем в регионе подешевели продукты. Снизилась стоимость муки, сахара, а значит и кондитерских изделий. Также на рынок вышло больше производителей молочной продукции. Таким образом, цены на продукты пока тормозят инфляцию в регионе.

Непродовольственные товары и услуги, наоборот, подорожали в Липецкой области за месяц. Годовой темп прироста составил 1,1% и 10,1% соответственно, сообщили в липецком отделении Банка России.

В 2023 году специалисты предсказывают годовую инфляцию около 4,5-6,5%, а в 2024 – вновь 4%. С таблицами можно ознакомиться по ссылке.