В Липецкой области людям с инвалидностью выдали 398 бесплатных путевок в санаторий

Липчане, пострадавшие на производстве, получают путевки на санаторно-курортное лечение Фото: Архив "КП"

За пять месяцев в Липецкой области людям с инвалидностью выделили 398 бесплатных путевок на отдых. На санаторно-курортное лечение по рекомендации врача отправляют жителей, которые пострадали на производстве.

Путевку можно получить в центры реабилитации СФР в Волгограде, Московской области, Анапе и Астрахани. Также липчанам предлагают санатории Анапы, Туапсе и Липецка.

Отдых длится 21 день, сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР. Путевка включает питание, проживание и лечение. Подобную льготу предоставляют один раз в год.

Жителям, которые полностью потеряли трудоспособность и передвигаются на коляске, выдают направление в санаторий на 42 дня. Вместе с ними может поехать сопровождающий.