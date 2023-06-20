В Липецке экс-работница магазина автозапчастей растратила кассу на 18 миллионов

Бывшая сотрудница больше года забирала деньги из кассы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительнице Липецкой области грозит до десяти лет колонии за растрату в крупном размере – часть 4 статьи 160 УК. По данным следствия, с января 2021 по март 2022 года липчанка работала кассиром в магазине автозапчастей. Большую часть денег нарушительница забирала. Так, бывшей сотруднице удалось «накопить» 18 миллионов рублей.

Какое-то время руководство не замечало махинаций. Женщина занижала остаток средств в бухгалтерских документах, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Правоохранители направили уголовное дело в суд.

Напомним, в поселке Сырский Рудник пьяный посетитель бара украл у женщины куртку, телефон и карту. Негодяй потратил с чужого счета около четырех тысяч рублей.