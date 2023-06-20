Лебедянский водоканал попытался оспорить решение суда о взыскании 17 млн долга

Суд оставил решение без изменений Фото: Алина ПАЛАГИНА

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу Лебедянского водоканала на требования Росприроднадзора по ЦФО. Предыдущие инстанции поддержали ведомство, которое настаивало на взыскании с предприятия 17 миллионов рублей.

Дело в том, что водоканал задолжал по налогам за негативное воздействие на окружающую среду. К тому же у организации успели накопиться пени.

В итоге судья решения не изменил, сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Требования ведомства удовлетворили в полном объеме.

Напомним, экс-прокурор из Воронежа безуспешно обжаловал приговор на семь лет колонии. Бывший правоохранитель получил от адвоката взятку в полмиллиона за помощь ее подсудимому. Будучи начальником отдела, мужчина должен был изменить заключение под стражей на домашний арест.