В Липецкой области поменяют расписание автобусов №236, №407, №555 и №566

В Липецкой области вновь меняют расписание пригородных маршрутов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области поменяют расписание для четырех пригородных автобусов – №236, 407, 555 и 566. Об этом сообщили в региональном управлении дорог и транспорта.

Напомним, ранее lipetsk.kp.ru писала о переносе рейса для маршрутки №236 «Грязи – Бутырки – Липецк». Тогда отправление сдвинули с половины восьмого утра на 7:40. Теперь же специалисты решили вернуть прежнее время. С 21 июня транспорт будет трогаться от автостанции «Сокол» в 7:30. С другими изменениями можно ознакомиться по ссылке.

С 21 по 30 июня отменят несколько рейсов №555 «Липецк – Становое» и №566 «Липецк – Измалково». Жителям региона уберут поездки из областного центра до Измалково на 10:20, а до Станового – на 13:30. Из Измалково в Липецке автобус не будет выезжать в 15:00, а из Станового – в 16:30.

Также сотрудники сократили отправления №407 «Грязи – Липецк (площадь Мира)» из-за малого количества пассажиров. С 1 июля по 31 августа маршрутка перестанет выходить на рейсы из Грязей в 6:25, 8:05, 11:25, 13:05, 14:45, 16:25, из Липецка – в 7:15, 8:55, 12:15, 13:55, 15:35, 17:15.