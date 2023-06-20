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НовостиОбщество20 июня 2023 13:53

Липецкие строители поставили новый забор ветерану ВОВ в Володарском районе ДНР

Николай Ляшенко отправился на фронт 18-летним юношей
Алина ПАЛАГИНА
В Володарском районе специалисты из Липецка помогли участнику Великой Отечественной войны

В Володарском районе специалисты из Липецка помогли участнику Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Строители из Липецкой области, которые занимаются восстановлением Володарского района ДНР, помогли участнику Великой Отечественной войны. Николай Ляшенко – единственный ветеран в районе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Его дочь попросила специалистов заменить ограждение вокруг участка. Липчане сразу согласились. Рабочие привезли необходимые материалы и поставили новый забор.

Николай Степанович отправился на фронт 18-летним юношей – в сентябре 1943 года. Первый бой прошел на реке Молочной под Мелитополем. Герой форсировал реку Днепр и озеро Сиваш. Также освобождал Севастополь, Кенигсберг и Восточную Пруссию.

За время войны служил и минометчиком, и разведчиком, и топографом. Когда объявили о победе Красной Армии, Николай с сослуживцами находился на острове Рюген.