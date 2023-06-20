На 10 улицах Липецка отключат свет, еще на 7 - питьевую воду в среду 21 июня

В Липецке 21 июня отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 21 июня в Липецке отключат свет и питьевую воду. Причина – ремонтные работы на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 18 - 22; Ударников, 20; Воровского 1а, 3, - 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Даргомыжского; Депутатская, 2 - 40, 41, 43, 46, 52а; Киевская, 16а; Чкалова; Баумана, 118а, 13б, 299б; переулок Крымский, 2, 4, 6, 8; Фруктовый, 1а. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Космонавтов, 47/5, 49/4; Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11; Кривенкова, 13, 13А, 15, 17; Хорошавина, 14-17, 19, 21, 23, 27. Также краны пересохнут по улицам Гагарина, 109, 111/1, 111/2, 107/3, 107/2, 107/1, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131; Терешковой, 6а; Титова, 3/2, 3/3, 7/2-5, 9/5.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Хорошавина, 14; Космонавтов, 47/5; Гагарина, 107/3. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.