Под Липецком простились с погибшим в СВО Максимом Заворуевым

Фото пресс-службы администрации Лебедянского района Фото: с сайта

В Липецкой области простились с Максимом Заворуевым, погибшим в СВО. Уроженец Лебедянского района с 2017 года проходил военную службу по контракту, имел статус участника боевых действий в Сирии. Во время спецоперации бойца ранили, но после госпиталя он вернулся на передовую.

- Он был отважным и мужественным, не пожалел свой жизни ради каждого из нас! – сообщили в администрации Лебедянского района. - При исполнении своих служебных обязанностей в бою с неонацистами Максим погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

За проявленные мужество и героизм лебедянца наградили орденом Мужества посмертно.

Напомним, что на днях в регионе простились с еще одним участником СВО. Выпускник школы №31 Липецка Доро Мирзоев погиб 9 июня.