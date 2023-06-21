74-летний пассажир «Нивы» погиб в ДТП со «Шкодой» на трассе под Липецком

ДТП с Нивой в Добринском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 20 июня в Липецкой области произошло смертельное ДТП. В Добринском районе на трассе Добринка-Плавица-Хворостянка столкнулись «Лада Нива» и «Шкода». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в аварии пострадал 40-летний водитель отечественной машины. Он в больнице. Его 74-летний пассажир скончался от травм.

В Липецке на проспекте Победы 66-летний мужчина за рулем «Нивы» сбил 14-летнего школьника на электросамокате. Подростку понадобилась помощь медиков в стационаре.

В Липецком районе на трассе Хлевное-Липецк в ДТП попали «Лада» с 38-летним водителем и 15-летний парень на мопеде. Несовершеннолетний получил травму. Врачи осмотрели его и отпустили домой.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.