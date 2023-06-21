Под Липецком ростовчанин забрал у обманутой мошенниками пенсионерки 280 тысяч Фото: принтскрин видео.

Полицейские задержали 22-летнего курьера мошенников, который забрал у пенсионерки из Липецкой области 280 тысяч рублей. В конце мая житель Ростова-на-Дону нашел в интернете объявление о работе. Он заполнил анкету, где указал свои паспортные данные и номер банковской карты.

С ним связался «работодатель» и назвал адрес в Ельце Липецкой области, откуда нужно забрать деньги и кодовое имя, по которому человек отдаст наличные. Дверь парню открыла 88-летняя пенсионерка. Она отдала ему пакет с суммой, а также кружку и средства личной гигиены. Аферисты убедили женщину, что ее внучка устроила ДТП.

Пообщавшись со старушкой, молодой человек понял, что помогает мошенникам. Он не стал переводить им деньги, а оставил 280 тысяч рублей себе. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, липецкие полицейские совместно с коллегами задержали парня в Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».