Под Липецком ищут пропавшую в деревне Кулешовка 82-летнюю пенсионерку

В Липецком районе пропала пенсионерка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецком районе ищут 82-летнюю пенсионерку. Данковцева (Гончарова) Вера Ивановна пропала во вторник 20 июня. Женщина вышла из дома в деревне Кулешовка и не вернулась. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пожилая женщина нуждается в медицинской помощи. Она может находиться в любом районе.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые до плеч.

Была одета: коричневый халат, светлые тапки.

Просьба ко всем, кто видел Веру Данковцеву или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд «ЛизаАлерт» или «112» - экстренные службы.