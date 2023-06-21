Спасатели выгнали летучую мышь из квартиры дома на улице Стаханова в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Липецке во вторник 20 июня летучая мышь напугала жителей улицы Стаханова. Она ворвалась в квартиру на первом этаже и обосновалась на карнизе. Липчане не смогли выгнать гостью. Пришлось вызывать спасателей.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, специалисты приехали на вызов и избавили горожан от летучей мыши. Это уже второй случай с начала сезона. Недавно зверушка залетала в квартиру дома на улице Петра Смородина.

Также во вторник спасатели выезжали на пожары и ДТП. Сотрудники управления ежедневно мониторят ситуацию у воды. Особое внимание они уделяют «диким» пляжам. Напомним, в случае происшествия звонить по номеру вызова экстренных служб «112».