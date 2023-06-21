Движение ограничат в центре Липецка во время «Свечи памяти» вечером 21 июня

Шествие "Свеча памяти" частично перекроет проезд машинам в центре Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером этой среды, 21 июня, в центре Липецка частично перекроют движение во время «Свечи памяти». Проезд ограничат с 20:30, сообщили в пресс-службе мэрии. Машины будут пропускать колонну до конца мероприятия – около 23:00.

Шествие стартует на площади Ленина-Соборная в 22:00. Горожане с зажженными свечами в руках проследуют через Зегеля, Плеханова и остановятся на площади Героев. Движение автобусов № 11, 24, 322, 325, 346 также будет проходить в режиме ожидание.

У Вечного огня собравшиеся почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Липчане возложат цветы к монументу.

Напомним, в прошлом году в акции участвовали около пяти тысяч жителей областного центра. Горожане развернули баннер «Мы помним».