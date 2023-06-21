В Липецке полицейский лишился работы за фальшивый опрос и подделку объяснения

Суд признал полицейского виновным Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор полицейскому, который подделал объяснение должника. Оперативнику поступило заявление от микрофинансовой организации о мошеннике-заемщике. Правоохранитель, не опросив последнего, написал, что он не может выплатить долг из-за тяжелого материального положения, и отказал в возбуждении уголовного дела.

В реальности же оказалось, что заемщик не обращался за кредитом. Кто именно не возвращает долг микрофинансовой организации, могли бы выяснить во время следствия, если бы не действия оперативника.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, липчанина признали виновным в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы – ч.1 ст.285 УК РФ. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей и запретили в ближайшие 2 года работать в полиции и госорганах.