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НовостиПроисшествия21 июня 2023 11:45

В Липецке полицейский лишился работы за фальшивый опрос и подделку объяснения

Суд приговорил виновного к штрафу в 40 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Суд признал полицейского виновным

Суд признал полицейского виновным

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор полицейскому, который подделал объяснение должника. Оперативнику поступило заявление от микрофинансовой организации о мошеннике-заемщике. Правоохранитель, не опросив последнего, написал, что он не может выплатить долг из-за тяжелого материального положения, и отказал в возбуждении уголовного дела.

В реальности же оказалось, что заемщик не обращался за кредитом. Кто именно не возвращает долг микрофинансовой организации, могли бы выяснить во время следствия, если бы не действия оперативника.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, липчанина признали виновным в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы – ч.1 ст.285 УК РФ. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей и запретили в ближайшие 2 года работать в полиции и госорганах.