Ко Дню памяти и скорби в Ельце выложат картину гаубицы из пяти тысяч свечей 21 июня

Ельчане выложат из свечей гаубицу М-30 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 21 июня, в Ельце Липецкой области пройдет акция «Огненные картины войны». Жители выложат из пяти тысяч зажженных свечей изображение гаубицы М-30, сообщили в пресс-службе администрации города. Мероприятие начнется в 21:00 на Красной площади.

В День памяти и скорби, 22 июня, в Ельце также стартует «Свеча памяти». Горожане соберутся в 03:00 на площади Революции возле мемориала «Вечный огонь».

Напомним, 21 июня шествие со свечами проведут в областном центре. Липчане двинутся от площади Ленина-Соборная в 22:00. Конечной точкой колонны станет площадь Героев. Возле Вечного огня собравшиеся почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны.