Более 30 улиц Липецка и 10 садоводчеств останутся без света в четверг 22 июня

Где в Липецке отключат электричество 22 июня Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 22 июня, без света в Липецке останутся более 30 улиц и десять садоводчеств. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе мэрии.

Электроэнергию отключат с 9:00 до 17:00 на Воровского, 1а, 3 – 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Даргомыжского; Депутатской, 2 - 40, 41, 43, 46, 52а; Киевской, 16а; переулках Крымский, 2, 4, 6, 8; Фруктовый, 1а; улицах Чкалова; Кузнечная, 12; Театральная, 3; Верхняя, 13, 5; Вишневая, 10, 27, 32, 35, 50, 54, 8; Восточная, 107, 109, 110, 111; Гагарина СНТ «Ветеран труда», 347, 350; Грушевая, 23; Дальняя, 15, 25, 29, 38, 39, 41, 43; Дорожная, 19, 20, 278, 279, 31, 9; Западная, 225, 240, 247; Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80; Коллективная; Коммунальная, 11, 39, 4; Лесная; Линейная, 26, 32, 37, 39, 51; Логовая, 16, 26, 32, 43, 46; Медицинская, 19, 43; Мирная; Мичурина; Плодородная, 1, 21; Проселочная; Путейская, 46, 47, 49, 53, 69; Радиаторная 2-я, 30; Радиаторная, 36; Раздельная, 254; Рябиновая, 336; Садовая; Станкостроительная 1-я, 2, 82; Станкостроительная 2-я, 4, 6; Торговая, 10, 13, 8, 97; Тракторозаводская, 61, 74, 75; Транспортная, 3; Трубная, 11, 19, 63, 70; проезд Универсальный, 34; Цветочная; Центральная; Юбилейная, 14, 2; Южная, 358, 367.

Также лампочки погаснут в садах «Венера»; «Весна»; «Ветеран труда»; «Имени Мичурина»; «Кооператор»; «Тракторостроитель»; «Тракторостроитель 2»; «Тракторостроитель 1»; «Тракторостроитель 1», Насосная и «ТСН Трубник».

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