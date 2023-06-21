Питьевую воду отключат в 22 домах на семи улицах Липецка в четверг 22 июня

Публикуем адреса отключений в Липецке на 22 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 22 июня, в Липецке без питьевой воды останутся жители 22 домов на семи улицах. Специалисты проведут плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Холодную воду отключат на Циолковского, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/1А; Космонавтов, 56/1, 58, 62/1; Шкатова, 3; Доватора, 5а, 7, 9; Богдана Хмельницкого, 2, 3, 4, 6, 8, 10; Айвазовского, 7 и Папина, 13, 15. Машина с водой приедет на Циолковского, 5/1; Шкатова, 3 и Айвазовского, 7.

Сотрудники предупреждают, что после включения вода какое-то время может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 22 июня без света останутся более 30 улиц областного центра и десять садоводчеств. Адреса отключения можно найти по ссылке.