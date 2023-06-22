В Липецке женщина создала фирму-однодневку ради 10 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 45-летнюю женщину за создание фирмы-однодневки и неправомерном обороте денег. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в 2021 году жительница Данкова познакомилась с мужчиной. Он предложил оформить на нее юридическое лицо. Вознаграждение – 10 тысяч рублей. Обвиняемая согласилась и отдала незнакомцу свой паспорт. Также она открыла расчетные счета в банках, предоставив к ним доступ своему новому другу.

Полицейским женщина сообщила, что так и не получила обещанных денег. Контактов «работодателя» у нее не сохранилось. В настоящее время уголовное дело направили в суд.

Напомним, что в ближайшие дни в Липецке ограничат продажу алкоголя. Запрет введут из-за выпускного в пятницу 23 июня и Дня Молодежи, который состоится 24 июня.