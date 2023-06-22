Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2023 6:15

51-летний водитель пострадал в ДТП с двумя грузовиками на трассе под Липецком

Мужчину, управлявшего большегрузом «Скания», доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
51-летний водитель пострадал в ДТП с двумя грузовиками на трассе под Липецком

51-летний водитель пострадал в ДТП с двумя грузовиками на трассе под Липецком

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецкой области в ДТП с грузовиками пострадал один из водителей. Авария произошла в среду 21 июня в Хлевенском районе. На трассе М4 «Дон» столкнулись большегрузы «Скания» и «Вольво». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травму получил 51-летний мужчина за рулем первого грузовика. Его доставили в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Сенной 56-летний водитель «Тойоты» сбил 6-летнего ребенка. Мальчику понадобилась помощь медиков. Они осмотрели его и отпустили домой.

Липчан и гостей области просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье и сохранность транспорта, но и жизни других людей.