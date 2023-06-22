51-летний водитель пострадал в ДТП с двумя грузовиками на трассе под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецкой области в ДТП с грузовиками пострадал один из водителей. Авария произошла в среду 21 июня в Хлевенском районе. На трассе М4 «Дон» столкнулись большегрузы «Скания» и «Вольво». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травму получил 51-летний мужчина за рулем первого грузовика. Его доставили в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Сенной 56-летний водитель «Тойоты» сбил 6-летнего ребенка. Мальчику понадобилась помощь медиков. Они осмотрели его и отпустили домой.

Липчан и гостей области просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье и сохранность транспорта, но и жизни других людей.