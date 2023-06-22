50-летний пешеход погиб под колесами грузовика «Вольво» на трассе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 21 июня в Липецком районе произошло смертельное ДТП. В начале одиннадцатого на трассе Липецк-Хлевное 54-летний водитель грузовика «Вольво» сбил 50-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, от полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 673 нарушения Правил дорожного движения на дорогах области. 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии – их привлекли к административной ответственности. Еще 83 человека не пристегнулись. Автомобилисты 4 377 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.

Напомним, что накануне в Хлевенском районе столкнулись два грузовика. Пострадал один из водителей. 51-летнего мужчину доставили в больницу.