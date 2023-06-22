В День памяти и скорби в Липецке выложили фигуру самолета из десяти тысяч свечей Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В областном центре в канун Дня памяти и скорби выложили фигуру самолета. Рядом надпись - «Липецк помнит». Для этого потребовалось 10 тысяч свечей. Изображение появилось в ночь на 22 июня на Соборной площади.

- В знак благодарности летчикам Липецкого авиацентра, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, - добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в патриотической акции «Огненные картины войны» также приняли участие жители Ельца. Они из пяти тысяч свечей собрали изображение 122-мм гаубицы М-30, установленной на Задонском шоссе.

Еще ночью в Липецке почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Траурное шествие «Свеча памяти» собрало более 7 тысяч горожан. Подробности здесь.