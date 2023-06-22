Авто из Поднебесной: модельный ряд в ЦФО стремительно расширяется

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали данные агентства “Автомаркетолог”.

Представители блока автобизнеса банка «Открытие» изучили результаты майских продаж новых автомобилей на рынке ЦФО (без учета Москвы и Московской области).

Выяснилось, что на фоне бесспорно высокого спроса на отечественные модели LADA, китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму.

С января по май 2023 года в регионах центрального федерального округа было продано 35717 новых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае было продано 7746 новых автомобилей, что на 4% меньше апрельских данных продаж, но в 2 раза больше, чем в мае прошлого года, когда авторынок достиг дна (было продано 3876 новых машин). Поэтому год спустя результаты майских продаж выглядят как уверенный прогресс.

В топ-5 майских продаж вошли марки LADA, Haval, Chery, Geely и Kia. А самыми популярными моделями стали LADA 2190 Granta (продано 1161 автомобилей), LADA 2191 Granta (845), LADA 2123 Niva (553), Haval Jolion (453), Chery Tiggo 7 Pro (390).