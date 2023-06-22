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НовостиОбщество22 июня 2023 8:37

Авто из Поднебесной: модельный ряд в ЦФО стремительно расширяется

Китайцы продолжают ставить рекорды продаж, оттесняя бывших лидеров рынка
Источник:kp.ru
Эксперты «Открытие Авто» проанализировали данные агентства “Автомаркетолог”.

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали данные агентства “Автомаркетолог”.

Представители блока автобизнеса банка «Открытие» изучили результаты майских продаж новых автомобилей на рынке ЦФО (без учета Москвы и Московской области).

Выяснилось, что на фоне бесспорно высокого спроса на отечественные модели LADA, китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму.

С января по май 2023 года в регионах центрального федерального округа было продано 35717 новых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае было продано 7746 новых автомобилей, что на 4% меньше апрельских данных продаж, но в 2 раза больше, чем в мае прошлого года, когда авторынок достиг дна (было продано 3876 новых машин). Поэтому год спустя результаты майских продаж выглядят как уверенный прогресс.

В топ-5 майских продаж вошли марки LADA, Haval, Chery, Geely и Kia. А самыми популярными моделями стали LADA 2190 Granta (продано 1161 автомобилей), LADA 2191 Granta (845), LADA 2123 Niva (553), Haval Jolion (453), Chery Tiggo 7 Pro (390).