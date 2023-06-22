В Липецкой области скончался генерал-майор ФСБ Владимир Варакин

В Липецкой области ушел из жизни бывший начальник УФСБ Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В минувшую среду, 21 июня, в Липецкой области ушел из жизни генерал-майор ФСБ, советник юстиции 2-го класса Владимир Варакин. Липчанин скончался в возрасте 80 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Владимир Борисович родился 15 сентября 1943 года в селе Токаревка Карагандинской области. Учился в Челябинском политехническом институте. Вуз окончил в 1969, но после решил связать судьбу со службой стране. Более четверти века проработал в органах безопасности Советского Союза и России.

Генерал-майор занимал должность начальника регионального УФСБ с 1992 года. Также возглавлял Управление Министерства юстиции РФ по Липецкой области, а в 2003 стал заместителем директора по безопасности в местном филиале «Ростелекома».

Владимир Варакин активно участвовал в жизни области – избирался в Общественную палату, входил в состав членов исполнительного комитета регионального отделения «Ассоциации юристов России». В мае 2022 года по Указу президента Владимира Путина бывшему руководителю УФСБ присвоили Орден Дружбы.