Пара из Ельца устроила свадьбу в дворянском стиле с гусарами, каретой и лошадьми

из телеграм-канала главы администрации Ельца Евгения Боровских Фото: с сайта

В среду, 21 июня, в Ельце Липецкой области прошла необычная свадьба. Пара решила отметить бракосочетание в дворянском стиле. Фотографиями поделился мэр города Евгений Боровских в телеграм-канале.

из телеграм-канала главы администрации Ельца Евгения Боровских Фото: с сайта

Молодожены Илья и Дарья запрягли белую карету лошадью. Кучер прокатил влюбленных по старинным улицам Ельца. Жених надел гусарский костюм с парадным изумрудным кителем, а невеста – белое платье и фату в пол. Будущих супругов сопровождали еще три гусара, два – верхом на конях. Прохожие останавливались и изумленно смотрели вслед прекрасной компании.

– Поздравляю молодоженов! Желаю счастья, любви и гармонии в семейной жизни, – отметил глава города. – Пусть ваш союз будет крепким и долгим, а каждый день наполнен улыбками и радостью близких людей.