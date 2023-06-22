Пассажирам нового скоростного поезда из Воронежа проведут экскурсии по Липецку

Воронежским пассажирам скоростного поезда предложат экскурсии по Липецку Фото: Алина ПАЛАГИНА

Пассажирам нового скоростного поезда из Воронежа предложат на выбор две экскурсии по Липецку. На первом маршруте гостей ждет мастер-класс по росписи глиняных игрушек, обзор исторического центра города и прогулка по Нижнему парку.

Второй интерактив предполагает пешеходную экскурсию «Липецк купеческий». Участники также смогут попробовать игру в крокет, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Напомним, первый рейс запустят на этих выходных, 25 июня. Летом поезд совершит еще четыре поездки – 9 и 23 июля, 13 и 27 августа. Затем специалисты определятся с окончательным расписанием электрички.

Билет в одну сторону будет стоит 353 рубля без учета льгот. От Воронежа до Липецка вагоны преодолеют расстояние за 1 час 48 минут, а в обратном направлении – на пять минут раньше. С расписанием отправлений можно ознакомиться по ссылке.