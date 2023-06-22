Курица, картофель и морковь подорожали на 3-6% в Липецкой области за неделю

В Липецкой области поднялись цены на мясо Фото: Архив "КП"

За неделю в Липецкой области подорожало мясо и некоторые овощи. Выросли цены на баранину – 1%; говядину – 2% и курицу – 3%. По данным Липецкстата, теперь за килограмм мороженой или охлажденной куры придется отдать 171 рубль, говядины – 451 и баранины – 557 рублей.

Также поднялась стоимость свеклы – 1,5%; бананов – 3%; моркови – 5% и картофеля – 6%. За килограмм картофеля липчане заплатят 28,6 рублей; свеклы – 31, моркови – 51 и бананов – 90,5 рублей.

Смета, наоборот, подешевела в регионе за неделю почти на 2%. Также снизились цены на свежие огурцы и помидоры – 4% и белокочанную капусту – около 11%. Капуста стоит 43 рубля за килограмм, огурцы – 87 и помидоры – 105 рублей.

Напомним, цены на продукты сдерживают инфляцию в Липецкой области.