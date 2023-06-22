В Липецке 16-летний подросток угнал «Ауди» и попал в ДТП Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 16-летнего подростка подозревают в угоне «Ауди». На прошлой неделе в полицию обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что в ночь на 12 июня исчезла иномарка, которую она оставляла у дома по улице 9 микрорайон.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, машину с повреждениями нашли в районе улицы Яна Фабрициуса. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний липчанин. Парень пояснил, что открыл автомобиль и обнаружил в салоне второй комплект ключей. Он завел «Ауди» и поехал кататься. Увы, счастье длилось недолго. Молодой человек попал в ДТП, столкнувшись с другим автомобилем.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.