22-летняя девушка погибла при падении с высоты на улице Свиридова в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 22 июня в Липецке погибла девушка. 22-летняя липчанка упала с высоты. Ее тело нашли у дома на улице Свиридова. Местные жители вызвали полицию.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, на место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили очевидцев трагедии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, с какого этажа рухнула несчастная. Известно, что девушка проживала в этом доме.

Напомним, что в среду 21 июня в Липецком районе грузовик «Вольво» наехал на 50-летнего пешехода. ДТП случилось на трассе Липецк-Хлевное. Мужчину спасти не удалось. От травм он скончался на месте аварии. В тот же день в в Хлевенском районе столкнулись два грузовика.