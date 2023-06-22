МЧС ищет тракториста, спасшего подростков из горящего дома на Соколе в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

МЧС ищет тракториста, который спас из пожара подростков в районе Сокола в Липецке. В среду 21 июня на улице 40 лет Октября загорелся заброшенный трехэтажный дом. Внутри находились несовершеннолетние. Выбраться из здания они не могли. На помощь пришел водитель трактора.

Мужчина на спецтехнике подъехал к дому, поднял ковш к окну второго этажа. Юные липчане перебрались в него. Через несколько минут они оказались на земле.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели ищут этого неравнодушного липчанина на тракторе, чтобы представить к награде. Когда пожарные приехали на вызов, ни подростков, ни главного героя уже не было.

Водителя спецтехники или его знакомых просят позвонить по телефонам: 22-88-12, 22-88-69.