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НовостиОбщество22 июня 2023 16:22

Библиотеки Липецка закупили 59 книг со шрифтом Брайля для слабовидящих людей

Произведения привезут осенью
Алина ПАЛАГИНА
В липецкой библиотеке появятся книги со шрифтом Брайля

В липецкой библиотеке появятся книги со шрифтом Брайля

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Библиотеки Липецка закупили 59 книг со шрифтом Брайля для слабовидящих горожан. Осенью произведения появятся на полках БИЦ «Социальный» на Липовской, 2А, сообщили в пресс-службе мэрии.

Липчане смогут прочесть «Евгения Онегина» Пушкина, «Героев нашего времени» Лермонтова. Доставят также работы Достоевского, Ремарка, Гоголя, Франсуазы Саган, Шолохова и других известных писателей.

Библиотеки закупили 59 произведений

Библиотеки закупили 59 произведений

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Книги с тактильным шрифтом отличаются от привычных изданий. Страницы делают из более плотной бумаги. На листах помещается меньше текста. Например, роман про Григория Печорина растягивается на три тома.

Напомним, в Липецке разработали методичку для работы с глухими и слабослышащими людьми. Справочником пользуют работники МФЦ и библиотек.