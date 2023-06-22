Библиотеки Липецка закупили 59 книг со шрифтом Брайля для слабовидящих людей

В липецкой библиотеке появятся книги со шрифтом Брайля Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Библиотеки Липецка закупили 59 книг со шрифтом Брайля для слабовидящих горожан. Осенью произведения появятся на полках БИЦ «Социальный» на Липовской, 2А, сообщили в пресс-службе мэрии.

Липчане смогут прочесть «Евгения Онегина» Пушкина, «Героев нашего времени» Лермонтова. Доставят также работы Достоевского, Ремарка, Гоголя, Франсуазы Саган, Шолохова и других известных писателей.

Библиотеки закупили 59 произведений Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Книги с тактильным шрифтом отличаются от привычных изданий. Страницы делают из более плотной бумаги. На листах помещается меньше текста. Например, роман про Григория Печорина растягивается на три тома.

Напомним, в Липецке разработали методичку для работы с глухими и слабослышащими людьми. Справочником пользуют работники МФЦ и библиотек.