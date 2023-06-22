Свет отключат на 12 улицах Липецка, питьевую воду – на двух в пятницу 23 июня

Публикуем адреса отключений воды и света на 23 июня Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 23 июня, в Липецке отключат питьевую воду на двух улицах, а свет – на 12. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы.

С 9:00 до 16:00 без холодной воды останутся жители домов на Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б. Машина с водой приедет на Космонавтов, 90. С 10:00 до 20:00 подачу ресурса ограничат в частном секторе Сырского на улице Пролетарская. Воду будут привозить по заявкам жильцов, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Сотрудники предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Также 23 июня в Липецке отключат электричество на Воровского 1а, 3 – 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Даргомыжского; Депутатской, 2 – 41, 43, 46, 52а; Киевской, 16а; переулках Крымский, 2, 4, 6, 8; Фруктовый, 1а; улицах Чкалова; Московская, 6; Артема, 13, 3; проспекте Мира, 35а; Ферросплавная, 1, 2, 4, 8 – 12, 21а и Лебедянское шоссе. Лампочки погаснут с 9:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подробности можно уточнить по бесплатному телефону «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.