Житель Липецка обманом забрал телефон у бывшей жены и обокрал соседей на 28 тыс

В Липецке горожанина будут судить за мошенничество и три кражи Фото: Алина ПАЛАГИНА

Полиция закончила расследование по уголовному делу 38-летнего жителя Липецка. Горожанина обвиняют в мошенничестве и трех кражах.

В октябре 2022 года липчанин пришел в гости к бывшей жене. Экс-супруг попросил у женщины телефон, якобы для звонка. Обманщик вышел из комнаты с чужим мобильным и больше не возвращался. Ущерб составил 5 790 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «Добычу» горожанин сдал в ломбард за 1 700 рублей.

Также с октября по декабрь прошлого года нарушитель обкрадывал соседей по общежитию. Мужчина караулил, когда хозяева выйдут из комнат, пробирался внутрь и уносил с собой деньги, сотовые, аксессуары и даже мужскую одежду. Ущерб превысил 28 тысяч рублей. Фигурант по привычке заложил часть похищенного в ломбард. Что-то успели изъять правоохранители.

Уголовное дело направили в суд. Липчанину грозит до пяти лет колонии.