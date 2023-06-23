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НовостиПроисшествия23 июня 2023 6:53

Житель Липецка обманом забрал телефон у бывшей жены и обокрал соседей на 28 тыс

Горожанин сдавал украденное в ломбард
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке горожанина будут судить за мошенничество и три кражи

В Липецке горожанина будут судить за мошенничество и три кражи

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Полиция закончила расследование по уголовному делу 38-летнего жителя Липецка. Горожанина обвиняют в мошенничестве и трех кражах.

В октябре 2022 года липчанин пришел в гости к бывшей жене. Экс-супруг попросил у женщины телефон, якобы для звонка. Обманщик вышел из комнаты с чужим мобильным и больше не возвращался. Ущерб составил 5 790 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «Добычу» горожанин сдал в ломбард за 1 700 рублей.

Также с октября по декабрь прошлого года нарушитель обкрадывал соседей по общежитию. Мужчина караулил, когда хозяева выйдут из комнат, пробирался внутрь и уносил с собой деньги, сотовые, аксессуары и даже мужскую одежду. Ущерб превысил 28 тысяч рублей. Фигурант по привычке заложил часть похищенного в ломбард. Что-то успели изъять правоохранители.

Уголовное дело направили в суд. Липчанину грозит до пяти лет колонии.