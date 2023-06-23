Три расчета МЧС и трактор с бочкой тушили горящий зерноток под Липецком

В Чаплыгинском районе сгорел зерноток Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 22 июня, в Чаплыгинском районе Липецкой области загорелся зерноток площадью в 600 квадратных метров. ЧП случилось в селе Истобное около часа ночи.

На место происшествия прибыли три расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Также с огнем боролся один доброволец на тракторе с бочкой. Пламя повредило конструкцию по всей площади. К счастью, никто не пострадал.

На улице Гоголя в Усмани загорелся жилой дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день в Усмани на улице Гоголя вспыхнул кирпичный дом площадью в 32 квадрата. Огонь начал распространяться от деревянной веранды с шиферной крышей. Пожарных вызвали примерно в шесть часов вечера.

Пламя потушили два расчета МЧС. Жильцы не пострадали. Кровля веранды сгорела по всей площади, а вещи – на четырех квадратах.