Три расчета МЧС и трактор с бочкой тушили горящий зерноток под Липецком

В Чаплыгинском районе сгорел зерноток
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В минувший четверг, 22 июня, в Чаплыгинском районе Липецкой области загорелся зерноток площадью в 600 квадратных метров. ЧП случилось в селе Истобное около часа ночи.
На место происшествия прибыли три расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Также с огнем боролся один доброволец на тракторе с бочкой. Пламя повредило конструкцию по всей площади. К счастью, никто не пострадал.
На улице Гоголя в Усмани загорелся жилой дом
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
В тот же день в Усмани на улице Гоголя вспыхнул кирпичный дом площадью в 32 квадрата. Огонь начал распространяться от деревянной веранды с шиферной крышей. Пожарных вызвали примерно в шесть часов вечера.
Пламя потушили два расчета МЧС. Жильцы не пострадали. Кровля веранды сгорела по всей площади, а вещи – на четырех квадратах.
Жильцы не пострадали
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.