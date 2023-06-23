14-летний велосипедист попал под колеса «Ниссана» на Неделина в Липецке

В Липецке водитель "Ниссана" сбил подростка на велосипеде Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший четверг, 22 июня, в Липецке на улице Неделина в ДТП пострадал подросток. 14-летний велосипедист попал под колеса «Ниссана». За рулем иномарки сидел 39-летний водитель, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Школьника с травмами увезли в больницу.

За сутки жители региона нарушили ПДД 4 698 раз. Инспекторы поймали трех пьяных автомобилистов. Без ремня безопасности ездили 86 водителей.

Дорожные камеры записали 4 359 случаев, когда автолюбители превышали скорость, неправильно парковались и выезжали на встречную полосу. Также в регионе зафиксировали 31 факт механического столкновения машин.

Напомним, горящий зерноток в селе Истобное Чаплыгинского района тушили три расчета МЧС и доброволец на тракторе с бочкой. Конструкция сгорела на площади в 600 квадратов.