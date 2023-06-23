23-летний водитель «Хендая» скончался в больнице после ДТП с «Фольксвагеном» в Грязях

Полиция ищет сбежавшего с места ДТП владельца немецкого авто Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшего четверга, 22 июня, в Грязях Липецкой области произошло страшное ДТП. На улице Советская в половине одиннадцатого столкнулись «Фольксваген» и «Хендай», за рулем которого сидел 23-летний водитель.

В результате аварии пострадал владелец корейского авто. Парня с травмами увезли в больницу. Ночью 23 июня молодой человек скончался, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД.

Второй автомобилист на машине немецкой марки сбежал с места аварии. На данный момент полиция устанавливает личность водителя.

Напомним, 14-летнего велосипедиста сбил 39-летний мужчина на «Ниссане». Авария произошла в четверг на улице Неделина областного центра.