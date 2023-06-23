27-летний житель Липецка пострадал в ДТП с двумя электросамокатами

В Липецке столкнулись два электросамоката Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшего четверга, 22 июня, в Липецке столкнулись два электросамоката. Авария произошла около восьми часов на улице Гагарина.

В результате пострадал 27-летний водитель СИМ. Горожанина с травмами увезли в больницу. Второй участник происшествия скрылся, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Полиция устанавливает личность липчанина.

Напомним, в Грязях произошло смертельное ДТП с иномарками. На улице Советская столкнулись «Фольксваген» и «Хендай». 23-летнего водитель второго авто получил травмы. Пострадавшего увезли в больницу, где парень скончался. Второй автомобилист успел сбежать с места аварии. На данный момент правоохранители ищут хозяина машины немецкой марки.