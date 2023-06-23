В Усмани открыли бюст Герою СССР Павлу Анищенкову, спасшему в войну товарищей

В Липецкой области открыли бюст участнику Великой Отечественной войны Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В минувший четверг, 22 июня, в Усмани Липецкой области открыли бюст Герою СССР Павлу Анищенкову. На церемонию приехали руководители региона.

– Павел Яковлевич – наш Герой. Его беззаветное служение Отчизне удостоено высшего государственного знака отличия, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Его любовь к Родине, мужество и доблесть — достойный и вдохновляющий пример для молодежи.

Павел Анищенков прошел Великую Отечественную войну. Служил командиром 362-го забайкальского артиллерийского полка 106-й Забайкальской стрелковой дивизии Центрального и 2-го Белорусского фронта. 15 октября 1943 года лейтенант в очередной раз проявил мужество и отвагу.

Командиру Павлу Анищенкову присвоили звание Героя СССР Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Во время форсирования реки Днепр военнослужащий изготовил плот из подручных средств. Павел помог пяти раненым товарищам переправиться на берег, оказал медицинскую помощь и вернулся к заданию.

Красноармеец двумя гранатами подорвал противников и станковый пулемет, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Затем сообщил артиллеристам точные координаты других расчетов неприятеля.

30 октября 1943 года командиру присвоили звания Героя Советского Союза и вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». После войны Павел Анищенков работал в региональном управлении КГБ, поэтому долгое время информация о нем была засекречена.