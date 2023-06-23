Из-за порыва на Гвардейской в Липецке отключили питьевую воду на 23 улицах

В Липецке внепланово отключили холодную воду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 23 июня, в Липецке прорвало трубопровод на улице Гвардейская, 37. На данный момент специалисты устраняют утечку. Питьевую воду внепланово отключили жителям домов на 23 улицах, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Подачу ресурса приостановили по улицам Волгоградская, 8, 8а, 11, 10, 12, 14; Ленинградская, 12, 18, 18 корпуса 1 – 5; 3-е Сентября, 5, 14, 26; Ильича, 31 и в частном секторе на Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Песчаной, Воронежской, 2-ой Воронежской, Красина, переулке Ильича, Седова, Станиславского, Сергея Лазо, Степной, Волгоградской, Чехова, Флерова, Герцена и 3-е Сентября.

Машина с водой будет приезжать по заявкам потребителей. Воду должны включить в 20:00. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.