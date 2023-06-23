Оператора оштрафовали на 30 тыс за съемку с квадрокоптера без разрешения в Липецке

В Липецкой области действует запрет на запуск дронов Фото: Архив "КП"

В Липецке оператор запустил квадрокоптер ради съемки. Напомним, с 1 июня в регионе ввели запрет на запуск дронов и салютов. Исключения сделали только для беспилотников сотрудников госструктур и силовых ведомств.

Горожанин не получал разрешения от «Госкорпорации по ОрВД» и не предоставлял план полета, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Таким образом, липчанин нарушил закон.

Липецкая транспортная прокуратура завела административное дело по части 2 статьи 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства». Оператора оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Напомним, за использование дронов жителям региона грозит от 20 до 50 тысяч штрафа, должностным лицам – от 100 до 150. Юридическим лица заплатят от 250 до 300 тысяч.