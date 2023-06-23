Движение перекроют в центре города из-за выпускного «Липецкие зори» вечером 23 июня

"Липецкие зори-2023" внесут изменения в движение транспорта Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 23 июня, в областном центре пройдет выпускной бал «Липецкие зори». Из-за праздника перекроют движение в центре города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Машины не смогут проехать по Саперному спуску, Соборной площади и ближайшим дорогам к ней, а также по части улицы Интернациональная – от Саперного спуска до Зегеля. Ограничения введут с 17:30 до конца мероприятия. Также с 21:40 до 22:20 в Липецке ограничат движение на Петровском проезде. Пропускать будут только экстренные службы.

Напомним, в день выпускного в областном центре запретили продавать алкоголь. Также горожане не смогут купить спиртное 24 июня. Причина – в Дне молодежи, который перенесли с 27 июня на последнюю субботу месяца.