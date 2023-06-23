Питьевую воду отключат в центре Липецка на трех улицах в пятницу 24 июня

Публикуем адреса отключений воды на 24 июня Фото: Архив "КП"

В пятницу, 24 июня, в центре Липецке отключат питьевую воду на трех улицах. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Кузнечная, 24, 26а; Большие ключи, 51 и в частном секторе на Трудовой, Больших ключах и Кузнечной. Машина с водой приедет на Кузнечную, 24.

Сотрудники предупреждают, что после включения вода может течь мутной. Липчанам приносят извинения за временные трудности. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, в этот четверг, 23 июня, в областном центре прорвало трубопровод на Гвардейской. Воду отключили на 23 улицах.