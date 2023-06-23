Пассажир «Дэу Нексия» пострадал в тройном ДТП с КамАЗами на трассе под Липецком

На трассе "Орел - Тамбов" произошла массовая авария Фото: Алина ПАЛАГИНА

Днем этой пятницы, 23 июня, на трассе «Орел – Тамбов» в Липецкой области произошло тройное ДТП. Предварительно, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу, но не убедился в безопасности маневра. Шофер столкнулся со встречными машинами – грузовиком и «Дэу Нексия».

На месте происшествия работали сотрудники спецслужб. В результате аварии травмы получил пассажир легковушки, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД. Медики оказали пострадавшему помощь.

Напомним, в областном центре на улице Гагарина столкнулись два самоката. Пострадал 27-летнйи водитель одного из СИМов. Липчанина увезли в больницу. Второй участник аварии сбежал. Полиция устанавливает личность горожанина.