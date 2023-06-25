В Липецке полностью возобновили автобусное сообщение

Фото: Юлия Клюева. Фото: из архива «КП»

В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Об этом сообщили в правительстве региона 25 июня. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые – отменены перевозчиками. Актуальный график можно найти на сайте автовокзала.

Накануне из Липецкой области отменили автобусные рейсы в Москву, Тулу, Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Перекрыты все въезды на трассу М-4 «Дон». Также перекрыли въезды в Липецк по Чаплыгинскому и Лебедянскому направлениям.

Вечером 24 июня губернатор Игорь Артамонов написал, что введенные ограничения начнут отменять. Откроют движение на региональных трассах. Также рабочие приступили к восстановлению дорожного полотна. Часть трассы перекопали экскаваторы, чтобы остановить технику ЧВК «Вагнер».